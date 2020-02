Politie onderzoekt harteloze tweet na drama met politiehonden: “Spijtig dat de agenten nog levend zijn” Mathias Mariën

04 februari 2020

19u32 0 Knokke-Heist De tragische dood van politiehonden Drago en Blue krijgt mogelijk nog een gerechtelijk staartje. De politie is namelijk een onderzoek gestart naar een man die op Twitter een respectloze tweet plaatste. “Spijtig dat de agenten nog levend zijn”, schreef de man, die zijn account ondertussen verwijderde.

Het verkeersongeval in Knokke liet ook de collega’s van de federale politie niet koud. Ze plaatsten zondagmiddag een bericht op hun Twitter-account om hun steun te betuigen, toen een man er niet beter op vond dan harteloos te reageren. Hij vond er niet beter op dan te schrijven dat het spijtig is dat de agenten wél levend uit het wrak zijn gekomen. Een verwerpelijke actie die ook de politie niet is ontgaan. Bij de federale politie bevestigen ze dat er een proces-verbaal is opgesteld. Die werd overgemaakt aan de zone Damme/Knokke-Heist, waar ze de tweet verder zullen onderzoeken en beslissen of er vervolg aan gegeven wordt. Opvallend: toen de federale politie reageerde op de tweet, besloot de man zijn account te verwijderen. Veel nut heeft dat echter niet. Je tweets verwijderen om de gevolgen te ontlopen, heeft geen zin meer. Het internet vergeet niet”, reageerde de federale politie al pro-actief.