Politie Knokke zoekt relschopper die trap gaf aan inspecteur tijdens opstootjes in uitgaansbuurt

10 juli 2020

15u21 62 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist verspreidt beelden van een jongeman die dinsdagnacht op het Alfred Verweeplein een trap gaf aan een politie-inspecteur. Dat gebeurde tijdens de De lokale politie Damme/Knokke-Heist verspreidt beelden van een jongeman die dinsdagnacht op het Alfred Verweeplein een trap gaf aan een politie-inspecteur. Dat gebeurde tijdens de schermutselingen die na het sluiten van de cafés ontstonden

Op de beelden is te zien hoe de jongeman schopt in de richting van een politieman. Daarbij wordt het hoofd geviseerd. Korpschef Steve Desmet bevestigde eerder al dat er fysiek geweld werd gebruikt richting zijn korps. Verdere details over het opsporingsbericht zal de politie evenwel niet geven.

Herken je deze man of heb je zelf beeldmateriaal van het incident? Gelieve contact op te nemen met het rechercheteam via PZ.DKH.Recherche@police.belgium.eu.

Bekijk ook: Beelden tonen hoe jongeren samentroepen in Knokke-Heist



