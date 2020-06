Politie Knokke zet in op alcoholcontroles aan de grens na heropening horeca in Nederland en trekt meteen eerste rijbewijs in Mathias Mariën

02 juni 2020

11u30 8 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist gaat de komende tijd extra alcoholcontroles houden aan de grensovergang met Nederland. Na de eerste openingsdag van de horeca werd al één bestuurder betrapt onder invloed. “We stellen vast dat er heel wat mensen richting Sluis trekken om de horeca te bezoeken. Zo’n controle kan op elk moment van de dag gebeuren”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Dat de Vlaming maandag ging genieten van een terrasje net over de grens, was duidelijk te zien in het straatbeeld van Sluis.Omdat er van vaste grenscontroles geen sprake meer is, bestaat de kans dat nog meer mensen zich geroepen voelen om de grens over te steken. Bij de politie van Knokke waarschuwen ze echter dat dat absoluut niet de bedoeling kan zijn. “Er zijn ook nog steeds mobiele controles. Het mag nu eenmaal niet zonder geldige reden”, aldus Van Eenooghe.

Alcoholcontroles

Sinds maandag schenkt de politie bovendien meer aandacht aan één specifiek onderdeel: de alcoholcontroles. “We stellen vast dat er toch al heel wat mensen richting Sluis trekken om de horeca te bezoeken. Vandaar onze beslissing om daar sterker op in te zetten aan de grens", gaat de woordvoerster verder. Op de eerste dag waren er al meteen vier controlemomenten. Om 23.30 uur liep de eerste chauffeur tegen de lamp met een positieve ademtest. Het ging weliswaar om een lichte intoxicatie, aangezien het rijbewijs voor slechts zes uur werd ingetrokken. Tegelijk bewijst het wel dat de controles niet overbodig zijn. “De komende tijd zullen we die ook blijven uitvoeren. Dat kan op elk moment van de dag zijn”, waarschuwt de politie nog.