Politie Knokke roept feestvierders op om na sluitingstijd rechtstreeks naar huis te gaan: “Extra manschappen om uitstroom te begeleiden” Mathias Mariën

06 juli 2020

10u03 5 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist zet extra manschappen in om de uitstroom van bezoekers vlotter te laten verlopen na het sluiten van de horecazaken. Afgelopen weekend kwam na 1 uur plots heel wat volk samen op straat in de uitgaansbuurt. “We vragen iedereen vriendelijk om snel en rechtstreeks naar huis te gaan”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

In de horecazaken zelf worden geen grote problemen vastgesteld. De politie speelt er dan ook kort op de bal en komt meteen tussenbeide bij eventuele overtredingen. De grootste moeilijkheid speelt zich af na het sluitingsuur om 1 uur, wanneer plots veel mensen samenkomen in de uitgaansbuurt. Meer volk dan de uitgaansbuurt in deze tijden aankan door de coronamaatregelen. De politie zet daarom ’s avonds en ’s nachts extra manschappen in om de uitstroom te begeleiden. Ze roept ook alle feestvierders op om meteen naar huis te gaan en niet te blijven hangen in de buurt.