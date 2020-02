Politie Knokke opent rouwregister voor politiehonden Drago en Blue: “Verlies laat grote indruk na op iedereen” Mathias Mariën

03 februari 2020

11u44 7 Knokke-Heist De politiezone Damme/Knokke-Heist opent een rouwregister voor de twee honden die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeval. Het korps kreeg de voorbije twee dagen honderden mails en steunbetuigingen, waardoor ze besloten een rouwregister te openen. Verder worden de voertuigen uitgerust met een zwart lintje én volgt op een later tijdstip een groot eerbetoon met het politieteam. “Op die manier hopen we hondengeleider Bjorn een hart onder de riem te steken”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

Het verdriet om Drago en Blue is een kleine twee dagen na het ongeval nog steeds groot. Het volledige hondenteam van het korps wordt momenteel afgeschermd en kan of wil momenteel nog niet reageren. Collega’s bevestigen dat het verlies bij de volledige hondenbrigade zeer hard is aangekomen. Zeker Bjorn heeft het zeer zwaar. Eerder liet korpschef Steve Desmet al verstaan dat ze twee collega’s zijn verloren. “De honden zijn niet zomaar een nummer binnen ons team”, klonk het. “We hebben twee gewaardeerde en getalenteerde teamleden verloren.”

Rouwregister

Om hondengeleider Bjorn - die zijn beide honden verloor in de crash - te steunen, opent de politiezone nu een rouwregister. “Er is zowel een intern register waar onze eigen mensen hun gedachten en steun kunnen neerschrijven, als een hoekje waar iedereen welkom is", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Dat dat laatste wel eens nodig zou kunnen zijn, bewezen de talloze reacties die het korps de voorbije twee dagen kreeg. Honderden, zo niet duizenden, mensen stuurden mails of berichten richting het commissariaat. Ook op sociale media waren de steunbetuigingen hartverwarmend. Het overlijden van Drago en Blue laat duidelijk niemand koud. “Het is de bedoeling dat we nadien alle reacties bundelen en het rouwboek overhandigen aan Bjorn en bij uitbreiding ons voltallig hondenteam", zegt Van Eenooghe. Ook online is het mogelijk je steunbetuigingen over te maken.

Zwarte linten

De voltallige politiezone leeft mee met de hondenbrigade en dat zal deze week ook zichtbaar zijn in het straatbeeld. De politievoertuigen van de zone Damme/Knokke-Heist zullen uitgerust worden met een zwart lintje. Ondertussen werkt het korps nog verder aan een groter eerbetoon op een later tijdstip. “Hoe we dat zullen aanpakken, moet nog in detail besproken worden. Het is de bedoeling dat we dat in samenspraak met het hondenteam zullen doen. Het verlies van Drago en Blue heeft alleszins een zéér diepe indruk nagelaten bij ieder van ons", besluit Van Eenooghe. Wie het rouwregister wil tekenen, kan terecht in het politiecommissariaat langs de Van Steenestraat in Knokke.