Politie Knokke moet bijstand vragen van federale politie om uitgaansbuurt te ontruimen: “Vooral Nederlanders zorgen voor overlast” Mathias Mariën

08 juli 2020

10u16 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist heeft afgelopen nacht bijstand moeten vragen van omliggende korpsen en de federale politie om de uitgaansbuurt te ontruimen. De overlast houdt al enkele dagen aan en wordt vooral veroorzaakt door Nederlanders die in de kustgemeente komen logeren en feestvieren. “We bekijken welke verdere maatregelen we kunnen nemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden”, zegt korpschef Steve Desmet.



Het zijn verontrustende beelden die de voorbije dagen opduiken uit Knokke-Heist: na het sluiten van de horeca om 1 uur troepen honderden jongeren samen in het straatbeeld in de buurt van het Alfred Verweeplein en de Lippenslaan. Afgelopen weekend had de politie al de handen vol om de buurt te ontruimen, maar dinsdagnacht verliep dat zéér moeizaam, zo bevestigt korpschef Steve Desmet. “We hebben versterking van omliggende korpsen en de federale politie ingeroepen om de buurt te ontruimen. Dat nam uiteindelijk een uurtje in beslag."

Nederlanders

Opvallend: het zijn niet de lokale inwoners van Knokke-Heist, maar veelal de Nederlandse toeristen die voor de overlast zorgen. De feestvierders weigeren ondanks de vraag van de politie om huiswaarts te keren en niet zelden krijgen de aanwezige politiemensen verwensingen naar het hoofd geslingerd. “Het is al een paar nachten op rij dat er teveel bezoekers aanwezig zijn op de beperkte ruimte", zegt Steve Desmet. “De horeca-uitbaters houden zich nochtans aan de regels en zij zijn ook zélf vragende partij van politieaanwezigheid. Alleen zijn er heel wat jongeren die zich niet aan de regels willen houden." Hoewel de politiezone al extra manschappen inzet om de uitstroom te organiseren, lijkt het erop dat die ingreep onvoldoende is om alles vlot te laten verlopen. “We zullen nu bekijken welke extra maatregelen we kunnen nemen. Dat zal zowel intern zijn als in samenspraak met het gemeentebestuur en de lokale horeca”, zegt de korpschef.

Minder verspreid

Dinsdagnacht bleef het uiteindelijk niet bij waarschuwingen en volgden een vijftal bestuurlijke aanhoudingen. “Dat ging om mensen die als aanstokers werden aanzien en de aanwezige groep bleven ophitsen", zegt de korpschef. Helemaal nieuw is de aanwezigheid van Nederlanders tijdens de zomermaanden in Knokke-Heist evenwel niet. Alleen is de uitgaansbuurt in de badplaats dit jaar extra beperkt, waardoor allee feestvierders samentroepen op één locatie.