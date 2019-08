Politie klist twee vermoedelijke drugsdealers: meer dan 1.000 euro cash geld en verschillende soorten drugs aangetroffen Siebe De Voogt

07 augustus 2019

10u22 6 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist heeft twee vermoedelijke drugsdealers kunnen oppakken. In hun woningen werden meer dan 1.000 euro cash geld, een namaakwapen en allerhande soorten drugs aangetroffen.

Het gerecht hield de twee dealers al langer in het oog. Vorige week woensdag ging de lokale politie Damme/Knokke-Heist over tot arrestaties. De twee twintigers werden in de boeien geslagen en hun woningen werden volledig doorzocht. Tijdens de twee huiszoekingen werden de vermoedens van drugsverkoop bevestigd. In een appartement in Knokke-Heist trof de politie diverse xtc-pillen, cannabis, hasj, speed en cocaïne aan. De drugs werden meteen in beslag genomen. Verder vonden de speurders tijdens de huiszoekingen ook een namaakwapen, pepperspray, verschillende ampulen met anabolica en een zak met ketamine. De actie leverde ook een vangst op van meer dan 1.000 euro aan cash geld. De Brugse onderzoeksrechter hield de twee twintigers eind vorige week aan op verdenking van drugshandel. De raadkamer verlengde hun aanhouding dinsdagmorgen met een maand. Beiden verdachten zouden zelf al even drugsverslaafd zijn.