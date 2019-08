Politie klist dieven die Range Rover van 148.000 euro proberen stelen in Knokke Mathias Mariën

21 augustus 2019

14u01 3 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist heeft een bende inbrekers gevat die maandagnacht een Range Rover ter waarde van 148.000 euro wilden stelen in de Elisabethlaan.

De eigenaar van het voertuig hoorde even voor 5 uur het alarm van zijn wagen en kreeg vlak nadien een telefoontje van de alarmcentrale met de vraag of zijn wagen moest geblokkeerd worden. Op dat moment waren de dieven al gevlucht. Hij alarmeerde de politie die binnen enkele minuten ter plaatse waren met verschillende patrouilles en de achtervolging inzetten. “Ik zag toen ik buiten kwam ook een tweede wagen staan die wellicht diende als assistentiewagen in het geval er iets fout zou lopen", getuigt de eigenaar van de Range Rover. Uiteindelijk kreeg de man woensdagochtend het bericht dat de politie de daders kon klissen. “Blijkbaar zat in het vluchtvoertuig heel wat inbrekersmateriaal”, aldus het slachtoffer, die uiteindelijk geen schade had aan zijn wagen. Bij de politie van Knokke-Heist geven ze voorlopig geen commentaar op de zaak. Het is dan ook niet duidelijk hoeveel dieven werden gevat en of ze voor nog feiten in aanmerking komen.