Politie kan fietsendief snel klissen dankzij cameranetwerk Mathias Mariën

03 september 2020

11u54 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte zondagnacht een 18-jarige man uit Zottegem op voor de diefstal van een damesfiets in Knokke.

De fiets werd enkele uren eerder gestolen terwijl de eigenaar geld afhaalde aan een bankautomaat in de Lippenslaan. Dankzij het cameranetwerk kreeg de politie de verdachte snel in het vizier. Een politiepatrouille pakte de man op. De fiets is intussen terecht en aan de eigenaar teruggegeven.