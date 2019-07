Politie investeert in nieuwe kogel-en steekwerende vesten Mathias Mariën

14u05 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist koopt nieuwe kogel- en steekwerende vesten aan.

Met de aankoop van de Columbus kiest het politieteam voor een vest met een hoog draagcomfort en uitstekende beschermingsgraad. Sinds de stijging van het terreurniveau worden de kogel- en steekwerende vesten meer en langer gedragen. Hierdoor is naast de beschermingsgraad ook het draagcomfort een belangrijke factor geworden. De vest is even sterk als een klassieke kogel- en steekwerende vest, maar veel lichter en flexibeler.