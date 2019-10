Politie gaat op zoek naar vervuilde wegen door modder Mathias Mariën

03 oktober 2019

14u14 0 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist steunt de campagne Modder op de weg van de provincie West-Vlaanderen met extra controles op vervuilde wegen.

“Zowel in Damme als Knokke-Heist gaan we de komende weken actief op zoek naar wegen die vervuild zijn door landbouwactiviteiten, bouw- en wegenwerken”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “We sporen de vervuiler op om samen de weg opnieuw verkeersveilig te maken.” De politie roept alle weggebruikers op hun rijstijl aan te passen op vervuilde wegen. “Wees je goed bewust van het slipgevaar”, zegt Van Eenooghe. “Zeker als het regent pas je beter je rijstijl aan. Breng je eigen veiligheid en die van de andere weggebruikers niet in gevaar.” Inwoners kunnen een gevaarlijke verkeerssituatie steeds melden op het algemeen nummer +32 50 619 600.

Meldpunt

Tot en met dinsdag 31 december zijn elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur twee meldpunten actief voor vervuilde wegen. Is het niet mogelijk de weg meteen te reinigen, dan plaatst de vervuiler een verkeersbord om de andere weggebruikers te waarschuwen voor de verkeersonveilige situatie. De vervuiler kan de borden tijdens de openingsuren telefonisch aanvragen en daarna ophalen bij het meldpunt.

• Meldpunt Damme

Dorpsstraat 120, 8340 Damme

050 619 690

• Meldpunt Knokke-Heist

’t Walletje 104, 8300 Knokke-Heist

050 619 640