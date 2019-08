Politie Damme/Knokke-Heist pakt uit met eigen rekruteringscampagne: “Gaan actief op zoek naar nieuwe talenten” Mathias Mariën

29 augustus 2019

13u22 1 Knokke-Heist De lokale politie Damme/Knokke-Heist lanceert als eerste West-Vlaams korps donderdag haar eigen rekruteringscampagne: #PolitieteamVanHetJaar. Vijf medewerkers van het politieteam treden naar voor als ambassadeur en gezicht van de campagne. “In deze campagne ligt de nadruk op het team, want politiewerk is vooral teamwerk”, verduidelijkt korpschef Steve Desmet.

“Het komende jaar gaan we als werkgever actief op zoek naar nieuwe talenten die samen met ons team willen groeien", gaat Desmet verder. De komende maanden duikt de nieuwe rekruteringscampagne op in het straatbeeld en op de verschillende sociale media. Zo wil het politieteam een breed en gevarieerd publiek bereiken. Volgend jaar maakt het team tijdens een kennismakingsdag ook de Damse en Knokke-Heistse jeugd warm voor een carrière bij de politie. Nieuw is ook de rekruteringswebsite www.politieteamvanhetjaar.be. Deze website bundelt alle informatie over nieuwe vacatures, vakantiejobs en stageplaatsen bij de politiezone. Het politieteam is het eerste West-Vlaamse korps dat met een eigen rekruteringswebsite uitpakt met zowel operationele als burgerfuncties. Het politieteam gaat in eerste instantie op zoek naar vier kandidaat-inspecteurs om het interventie- en wijkteam te versterken. In het najaar komen ook andere operationele en burgerfuncties open.