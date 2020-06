Politie betrapt inbreker met sokken rond zijn schoenen: “Om mijn hernia tegen te gaan” Siebe De Voogt

14u16 0 Knokke-Heist Drie mannen riskeren celstraffen tot 2 jaar voor een inbraakpoging in een Louis Vuitton-winkel in Knokke. De politie zag een van de hen weglopen met sokken rond zijn schoenen: een vaak gebruikte truc van inbrekers om geen sporen achter te laten. De man had evenwel een andere uitleg klaar. “Die sokken zijn bedoeld om m’n hernia tegen te gaan.”

Een politiepatrouille zag in de nacht van 22 op 23 oktober 2018 een wagen met kapot achterlicht staan ter hoogte van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan in Knokke. Toen ze tot controle wilden overgaan, sloegen drie verdachten op de vlucht. De drie Roemenen van 24, 32 en 35 jaar oud konden even verderop worden tegengehouden. Een van hen had sokken over z'n schoenen aan, maar ontkende desondanks dat hij een inbreker was. “Die sokken dienen om m’n hernia tegen te gaan”, klonk het.

Een dag na de arrestatie van het drietal stelde het personeel van de Louis Vuitton-winkel vast dat het cilinderslot van de toegangsdeur stuk was. Volgens het parket hadden de Roemenen de nacht voordien proberen inbreken.

Cezar Adrian P. ,de oudste van het gezelschap, kon op basis van camerabeelden bovendien nog gelinkt worden aan twee andere inbraakpogingen in Knokke. Tussen 15 en 17 oktober had hij vergeefs proberen toeslaan bij Philip Plein. Een maand eerder was dat het geval in de Longchamp-shop. De man hangt een effectieve celstraf van 2 jaar boven het hoofd. Zijn twee kompanen bij de feiten aan Louis Vuitton riskeren 18 maanden cel. Op 30 juni doet de rechter uitspraak in de zaak.