Pipers brouwen For Freedombier om deelname aan Canadese wedstrijd in 2021 te bekostigen Mathias Mariën

01 augustus 2020

07u46 8 Knokke-Heist Om in 2021 hun deelname aan de Glengarry Highland Games in het Canadese Maxville te kunnen betalen, pakken het For Freedom Museum en hun Pipes & Drums uit met de verkoop van een eigen blond, bruin en triple-bier. Je kan het degusteren op het terras van het For Freedom Museum in Ramskapelle of in de museumshop aankopen in een geschenkverpakking.

Op 27 september 2018 ontving het For Freedom Museum hoog bezoek uit Canada. Er was een hartelijke ontvangst voor de Regimental Association of the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, wiens veteranen Knokke-Heist bevrijdden op 1 november 1944. Ze werden muzikaal verwelkomd door de For Freedom Pipes & Drums. Dit maakte op de bezoekers een zodanige geweldige indruk, dat de muzikanten werden uitgenodigd voor de Glengarry Highland Games in Maxville in Ontario. Deze games zijn de grootste van Noord-Amerika, waar meer dan 50 pipebands strijden voor de eretitel.

Spaarplan

Een reis naar Canada organiseren, vraagt tijd en financiën. Er werd daarom een spaarplan opgemaakt om alle leden de kans te geven de overtocht te maken en dit bijzondere evenement te beleven. Een van de ideeën om de verenigingskas te spijzen, was het brouwen van een speciaal kwaliteitsbier. In samenwerking met Glenn Gillis van Bierdegustaties.be en de brouwerij Van Steenberge werden 3 types van bieren van hoge gisting gebrouwen: De Blond, Dark en Triple.

Corona-uitstel

Drum Major Philip van de band ontwierp een etiket dat verder werd uitgewerkt door drukkerij Janaprint in Heist, waarin het logo van het For Freedom Museum en de band werden geïntegreerd. Alles was klaar, tot het coronavirus roet in het eten strooide. Alle reisplannen en dromen vielen in het water. De Raad van Bestuur besliste de hoop niet op te geven en alles in te zetten op 2021. De verkoop van het nieuwe bier wordt momenteel verdergezet in het For Freedom Museum in Ramskapelle, waar het als een relatiegeschenk door de vele bezoekers geapprecieerd wordt.

Blond, Dark en Triple

The Blond (7% alcoholvolume) wordt gekenmerkt door een moutig zoetje met een prettige aangename hopbitterheid. Prijs: 8 euro voor een 75 cl-fles.

The Dark (8% alcoholvolume) heeft een mooie gebrande toets en iets meer pit dan de klassieke blonde. Dit biertje vraagt iets wat meer pit in het foodpairing verhaal. Kazen, zoals een Oud-Brugge of Flandrien belegen, vullen het smaakpalet van dit bruintje mooi aan. Prijs: 8 euro voor een 75 cl-fles.

The Triple (9% alcoholvolume) is een goudblond bier van hoge gisting met een pittig karakter. Dit karaktervolle bier is het paradepaardje van de reeks. Zijn hopbitterheid staat voorop. Prijs: 9 euro voor een 75 cl-fles.