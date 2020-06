Philomena (85) overwon corona na maandenlange strijd en krijgt passend afscheid van ziekenhuispersoneel Mathias Mariën

14u42 0 Knokke-Heist Het personeel van het AZ Zeno in Knokke-Heist heeft vrijdagochtend een 85-jarige coronapatiënt uitgezwaaid. Philomena vocht twee maanden lang voor haar leven en kroop door het oog van de naald.

“Ook voor ons is het een emotioneel moment. Nog geen maand geleden bereidde de familie zich voor op een definitief afscheid”, laat het ziekenhuis weten. “De dappere dame bleef echter vechten en overwon corona.” Afgelopen week nog liet echtgenoot Eugène (85) in deze krant zijn dankbaarheid blijken voor het ziekenhuispersoneel. “Zij hebben mee haar leven gered", zegt de man. Vrijdag werd Philomena eerst in de bloemetjes gezet in het ziekenhuis, waarna ze eindelijk opnieuw naar huis mocht.