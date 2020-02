Peuter (toen 3) belandde in coma na inname van vloeibare xtc: ouders komen weg met voorwaardelijke straf Siebe De Voogt

06 februari 2020

13u37 50 Knokke-Heist Een 46-jarige man uit Brugge en z’n 46-jarige vriendin hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen aan haar inmiddels 5-jarig dochtertje. Het meisje werd 2 jaar geleden in comateuze toestand opgenomen in het ziekenhuis, nadat ze vloeibare xtc had ingenomen in het appartement van de onderburen. Ze overleefde het voorval wonderwel.

T.C. (46) en M.V. (46) woonden op het moment van de feiten op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in Knokke. Het koppel stond gekend als druggebruikers en had financiële problemen. Op 16 augustus 2018 zou een gerechtsdeurwaarder in hun flat goederen in beslag komen nemen om achterstallige rekeningen mee te betalen. T.C. en M.V. legden zich niet neer bij de situatie en besloten zoveel mogelijk van hun spullen al weg te halen voor de komst van de deurwaarder. Ze contacteerden hun onderbuurman N.D. (36) en z’n vriendin A.W. (26), die eveneens gekend stonden in het drugsmilieu. In hun garage op de benedenverdieping zouden ze zoveel mogelijk materiaal stallen, zodat de deurwaarder die niet kon meenemen.

BabyTV

Het 10 maanden oude zoontje van T.C. en M.V. lag tijdens de verhuis te slapen. Het toen 3-jarige dochtertje van de vrouw werd bij de onderburen in de zetel gezet om naar BabyTV te kijken. Na een tweetal uur te hebben verhuisd, bracht de vriendin van de onderbuurman het meisje terug naar haar ouders. Het kind werd in de eetstoel gezet en viel luttele seconden later flauw. Het begon bloed te spuwen, waarop de hulpdiensten werden verwittigd. Bij aankomst in het AZ Sint-Jan in Brugge bleek de situatie bijzonder ernstig. De peuter verkeerde in comateuze toestand en bleef bloed braken. Na een uur kregen de dokters uiteindelijk toch enige reactie uit het meisje. Ze zou uiteindelijk op 18 augustus het ziekenhuis mogen verlaten. In haar urine werden enkele dagen later lichte sporen van cocaïne en een grotere hoeveelheid aan vloeibare xtc teruggevonden. Na het bekend raken van de resultaten werden de moeder van het meisje en haar vriend meteen gearresteerd.

Gevarendriehoek

Bij een huiszoeking in hun appartement troffen speurders op de strijkplank een spiegel aan met sporen van cocaïne. Vloeibare xtc werd nooit gevonden. De stiefvader van het kind gaf toe dat hij af en toe een lijntje snoof. Zijn vriendin ontkende dat zij zelf gebruikte. Het koppel bewaarde de drugs naar eigen zeggen op grotere hoogtes. “Na de aankoop gebruiken we ook steeds meteen alles op”, verklaarden ze aan de politie. De vriendin van de onderbuurman bleek wel een hevig gebruikster te zijn van vloeibare xtc. Haar fysieke verslaving was zodanig erg dat ze naar eigen zeggen een hartstilstand kon krijgen als ze niet om de drie uur drugs innam. In het appartement van haar vriend trof de politie een fles met restanten van vloeibare xtc aan. Op het etiket was met alcoholstift een gevarendriehoek getekend met een uitroepteken in.

De beklaagden mogen van geluk spreken dat het kind op heden in goede gezondheid verkeert. Haar ouders gebruikten frequent ook in haar aanwezigheid en in die van haar broertje. Ze toonden een gebrek aan pedagogische competentie Brugse rechter

Zowel de moeder en stiefvader van het 3-jarig meisje, als de onderburen moesten zich vorige maand voor de rechter verantwoorden voor onopzettelijke slagen aan het kind. T.C. en M.V. betwistten de tenlastelegging, maar kregen donderdagmorgen toch voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk 12 en 6 maanden opgelegd. Volgens de rechter hadden de ouders het slachtoffertje nooit alleen mogen achterlaten in het appartement van druggebruiker. “De beklaagden mogen van geluk spreken dat het kind op heden in goede gezondheid verkeert”, stelde de rechter. “Haar ouders gebruikten frequent ook in haar aanwezigheid en in die van haar broertje. Ze toonden een gebrek aan pedagogische competentie.”

De onderbuurman N.D. kreeg op zijn beurt een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. A.W., die in Gent woont, kwam nooit opdagen voor haar proces. Als gebruikster van de vloeibare xtc kreeg zij de zwaarste straf: 2 jaar effectief.

Geplaatst

De peuter werd na het verlaten van het ziekenhuis samen met haar broertje onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst en in een instelling ondergebracht. Ze verblijven daar vandaag nog steeds. Het meisje hield aan de inname van de drugs geen blijvende schade over. Hoe ze die bewuste dag de drugs precies binnenkreeg, is nooit echt duidelijk geworden. Het slachtoffer werd op het proces vertegenwoordigd door een advocaat, die optrad als voogd. De rechter kende via hem voorlopig 500 euro schadevergoeding toe.