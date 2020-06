Personeel AZ Zeno applaudisseert nu zélf, om aandacht te vragen voor problemen in zorgsector Mathias Mariën

18 juni 2020

11u56 0 Knokke-Heist In het AZ Zeno is donderdagochtend actie gehouden om aandacht te vragen voor een beter structureel beleid in de zorgsector.



AZ Zeno was een van de tientallen ziekenhuizen en zorgcentra die actie voerden. Tientallen personeelsleden stonden in Knokke-Heist te klappen en hadden spandoeken gemaakt met een boodschap. Er wordt niet betoogd of gestaakt, maar wél opgeroepen om verhalen, foto’s en dergelijke te delen en zo het belang van de pijnpunten binnen de zorgsector aan te kaarten. Met de eerste ‘online Non-Profit Actiedag’ willen de actievoerders de beleidsmakers aanzetten om werk te maken van structurele oplossingen.

“Jullie applaus, steun en attenties waren een enorme opsteker voor onze medewerkers de voorbije weken. Laat ons nu ook werk maken van het beleid, zodat we élke patiënt op élk moment de beste zorg kunnen blijven bieden”, klinkt het binnen de ziekenhuismuren.