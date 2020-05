Particulieren krijgen toestemming om strandcabine op te bouwen Mathias Mariën

27 mei 2020

17u15 0 Knokke-Heist Goed nieuws voor strandgangers in Knokke-Heist: vanaf nu is het voor particulieren opnieuw toegestaan om hun strandcabine op te bouwen.

Het schepencollege besliste bovendien om de einddatum voor het opstellen van strandcabines te verlengen tot en met 26 juni. Er kan enkel opgebouwd worden na 16 uur, tijdens weekdagen en niet tijdens (verlengde) weekends. Een strandcabine in gebruik nemen mag ook enkel als je je aan de regels houdt. Zo mag je maximaal met vier personen van het gezin of de eigen ‘bubbel’ aanwezig zijn, plaats je best een strandzeil en spreek je af met de buren om afstand te houden. De open strandgedeeltes zijn nog steeds niet toegankelijk. Je mag er alleen wandelen of sporten.