Parkies gaat van start: hele zomer genieten van gratis muziek MMB

01 juli 2019

16u19 0 Knokke-Heist Vanaf deze week kan je elke maandagavond, tot 12 augustus, in de tuin van CC Sharpoord in Knokke-Heist terecht voor De Parkies.

Het kleinste, grootste festival is toe aan zijn 29ste editie en mikt met zijn 108 concerten, verspreid over 15 locaties, opnieuw op 250.000 bezoekers. Scabs-frontman Guy Swinnen opent maandagavond en daarna komen nog muzikale belofte Metejoor, die vorig jaar nog het voorprogramma verzorgde van Niels Destadsbader tijdens zijn Sportpaleis-concerten, N8N, Mama’s Jasje en de razend populaire Cookies And Cream langs. Op 12 augustus sluiten Fixkes De Parkies af. Voor Tom Helsen wordt het op 15 juli een bijzonder concert, want hij neemt tijdens De Parkies-concerten afscheid van zijn liveband en heeft besloten om vanaf september weer als soloartiest verder te gaan. Vanaf 19.00 uur ben je welkom voor De Parkies-concerten in de tuin van CC Sharpoord in Knokke-Heist. Het festival heeft drank- en foodstanden voorzien.

Meer info vind je op www.engieparkies.be