Parket geeft beelden vrij van dader ramkraak met gouden kunstwerk van 1,5 miljoen euro als buit Mathias Mariën

29 mei 2019

08u26 14 Knokke-Heist Politie en parket hebben beelden vrijgegeven van de dader die in april vorig jaar een ramkraak pleegde op kunstgalerij Maruani Mercier in de Kustlaan in Knokke-Heist. Het kunstwerk “Natural Golden Chaos” van kunstenaar Arne Quinze werd gestolen. Het werk is meer dan anderhalf miljoen euro waard.

De ramkraak dateert van de nacht van 25 op 26 april 2018. Rond 3 uur parkeert de dader zijn lichtgrijze Ford Focus break met gestolen nummerplaat 1-PKY-622 in de Eugène Ysayelaan. Hij wisselt van kledij en wandelt het Zeemeeuwenpad in richting Kustlaan, waar de kunstgalerij zich bevindt. Hij blijft 17 minuten weg en is waarschijnlijk op verkenning. Iets vóór 4 uur is de dader weer te zien op de bewakingsbeelden in de Eugène Ysayelaan. Hij gaat plassen en wisselt weer van kledij. Dan rijdt hij richting de Sparrendreef om na 4 minuten terug te rijden richting Kustlaan tégen de richting van het verkeer in. Hij parkeert zijn wagen ter hoogte van de kunstgalerij en iets later gaat het alarm af. “Op beelden zien we de dader drie maal op en af wandelen tussen de galerij en zijn auto; een eerste maal met het kunstwerk, een tweede maal met vermoedelijk inbrekersmateriaal en dan nog een laatste maal. Het hele gebeuren duurt 4 minuten, dan rijdt hij weg”, zegt het Brugs parket.

Achtervolging

De dader rijdt vervolgens via de Eugène Ysayelaan en de Sparrendreef naar de Boslaan. Vanaf het kruispunt met de Graaf Jansdijk wordt hij achtervolgd door de politie en rijdt hij richting Kalvekeetdijk. Via de Natiënlaan rijdt hij naar Maldegem en de A11 en begaat hij meerdere gevaarlijke verkeersovertredingen. Van Assenede rijdt hij via Lembeke en Eeklo richting Kleit. Om 4.32 uur speelt de politie hem kwijt. Politie en parket hebben een profiel van de dader. De man is vermoedelijk 1m75 tot 1m80 groot. Hij droeg een donkere jas of fleece met een rechthoekig, lichtkleurig logo tussen de schouders. Hij is vermoedelijk rechtshandig. De man lijkt een ervaren bestuurder te zijn die zijn weg goed kent in de omgeving van Knokke-Heist en Maldegem.

“Uit de beelden kunnen we ook afleiden dat hij perfectionistisch is en de ramkraak zorgvuldig heeft voorbereid”, aldus het parket, dat ook een oproep doet naar eventuele goudhandelaars. “Mogelijk werd er iemand goud aangeboden kort na de feiten; 18 karaat, in een ongewone vorm (buis-staaf-draadvormig) of in de vorm van een blok of tablet. Het werk zelf is 150 cm hoog en weegt 45 kg. Of misschien heeft iemand een lichtgrijze Ford Focus Break met (gestolen) nummerplaat 1-PKY-622 opgemerkt in verdachte omstandigheden in de omgeving van Maldegem, Jabbeke of het gehucht Kleit. De nummerplaat werd de avond ervoor, vanaf 18u30, in de Kroondreef in Jabbeke gestolen. Misschien heeft iemand daar iets opgemerkt? Of herkent iemand de donkere jas/fleece met het lichtkleurige logo tussen de schouders.”

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het de politie weten via het tipformulier op de website van de federale politie of via het gratis nummer 0800 30 300