Parkeerwachters krijgen andere functie in Knokke-Heist dankzij ScanCar: “Primeur aan Belgische kust” Mathias Mariën

23 juli 2019

09u26 14 Knokke-Heist Knokke-Heist maakt als eerste kustgemeente een volautomatische elektrische ScanCar in, die geparkeerde wagens controleert. “Onze parkeerwachters krijgen een andere invulling van hun job”, zegt het gemeentebestuur. “Op deze manier zetten we verder in op een Smart City. Zo krijgen we dankzij een 60-tal sensoren al in één klik een overzicht van de actuele situatie inzake verkeer, geluids- en luchtkwaliteit."

Knokke-Heist is al een tijdje op de Smart City-trein gesprongen en dankzij nieuwe Canadees-Vlaamse technologie zet de gemeente haar ambities op dat vlak nog wat kracht bij. Als eerste kustgemeente zet de gemeente in samenwerking met parkeerbedrijf OPC een volautomatische elektrische scancar in, die geparkeerde auto’s controleert. Er hoeft geen parkeerwachter meer ter plaatse te komen om te controleren want een tweede controle gebeurt op afstand. “Een primeur aan de Belgische kust”, zegt de gemeente.

Hoe werkt het?

Tot nu controleert een parkeerwachter manueel of je al of niet een parkeerrecht had. De gegevens van de nummerplaat of parkeervergunning werden ingevoerd in een handcomputer. Daar rolde dan al of niet een parkeerretributie uit die achter de voorruit van je wagen kwam te zitten. Dat systeem is verleden tijd want de controle gebeurt sinds 8 juli 2019 automatisch door een scancar. “Alle parkeerplaatsen werden eerst in kaart gebracht en gekoppeld aan een parkeerzone”, duidt het gemeentebestuur. “De scancars zijn uitgerust met vier slimme camera’s. Die scannen automatisch de nummerplaten en controleren in een database of je al of niet in parkeerzone mag staan. In principe kan er dan automatisch een boete verstuurd worden, maar dat gebeurt momenteel niet. Om wettelijke redenen gebeurt er vanuit de parkingshop op het Gemeenteplein nog een manuele controle.” Nog opvallend: in de meeste andere gemeenten waar al scancars of –scooters worden ingezet moet een parkeerwachter ter plaatse vaststellen of je een retributie krijgt, maar in Knokke-Heist kan dat vanop afstand op een computer.

Andere invulling voor parkeerwachters

De parkeerwachters, die logischerwijs veel minder op baan moeten om te controleren, krijgen op die manier een andere invulling van hun job. Aan de hand van een 6-tal foto’s die de scancar maakt, moeten zij nazien of de retributie al dan niet terecht is. Hoewel het volledig grondgebied van Knokke-Heist in kaart is gebracht en dus gecontroleerd kan worden, verdwijnen de parkeerwachters niet volledig uit het straatbeeld. “Zij maken gebruik van elektrische fietsen om de scancars bij te staan op drukkere momenten, om misbruik van het mindervalidentarief tegen te gaan en de parkeerplaatsen met laadpalen vrij te houden voor elektrische voertuigen”, klinkt het.

Smart City

Knokke-Heist heeft de ambitie om een slimme gemeente te zijn en zit al van bij het begin op de Internet of Things trein. Dankzij een 60-tal sensoren krijgt de badstad sinds vorig jaar op het “City dashboard” al in één oogopslag een overzicht van de actuele situatie inzake verkeer, geluids- en luchtkwaliteit. Verder worden ook waterwegen, riolering en technische installaties gemonitord. Ook het project waarbij data en bestedingen over toeristen worden verzameld hoort hier bij. Het inzetten van elektrische scancars past dus volledig in het Smart City verhaal.