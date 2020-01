Padel speel je binnenkort ook in Knokke-Heist Mathias Mariën

22 januari 2020

07u06 0 Knokke-Heist De racketsport padel is momenteel de snelst groeiende sport ter wereld. Het is voor iedereen toegankelijk en wordt gespeeld op alle niveaus. Tennisclub Duinbergen in de Krommedijk is daarom volop bezig met de aanleg van gloednieuwe padelterreinen.

Van zodra deze infrastructuur klaar is mag iedereen, zowel leden als niet-leden, gratis komen proeven van deze nieuwe sport. Dit kan enkel door vooraf online te registreren en te reserveren via www.tennisclubduinbergen.be . De promoactie loopt tot het officiële openingsweekend van 21 mei 2020.

Geanimeerd openingsweekend

Tijdens het hemelvaartweekend op 21, 22 en 23 mei 2020 organiseert de club een grote openingshappening met initiatielessen, demonstratiewedstrijden, topspelers en leuke randanimatie. Met de komst van deze nieuwe sport in onze gemeente kan TCD zijn jarenlange kennis, ervaring, lesgevers en vrijwilligers gebruiken om hier ook een succes van te maken. Naast het aanbod voor vrije verhuur, wordt er een pakket van diensten aangeboden zoals start-to –padellessen, padel interclub competitie (zowel in het voorjaar als het najaar), padel tornooien (2x per jaar), stages, incentives en teambuilding voor bedrijven.