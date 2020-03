Paaseiproductie in gevaar? Knokse chocolatier sluit op eigen initiatief tijdens drukste periode van het jaar: “We voelen de schrik onder de klanten” Mathias Mariën

17 maart 2020

09u41 14 Knokke-Heist Steeds meer handelszaken in Knokke-Heist besluiten op eigen initiatief de deuren te sluiten. Ook de bekende chocolatier David Maenhout nam de moeilijke beslissing. “Dit komt zeer zwaar aan. De paasperiode is traditioneel de drukste tijd van het jaar. We waren al vijf weken onze eitjes aan het produceren. Gelukkig kunnen die een tijdje bewaard worden, maar het mag natuurlijk geen maanden duren", zucht Maenhout.

Met pijn in het hart nam David van Chocolatier M. de beslissing om zijn zaak voor onbepaalde tijd te sluiten. “Uiteindelijk is het wel de enige juiste beslissing”, zegt Maenhout. “De voorbije dagen merkten we in de winkel dat de klanten echt schrik hadden. Op zo'n manier is het voor niemand aangenaam werken. Sluiten was het logisch gevolg.” Een slechtere timing voor de sluiting is er evenwel niet. Voor chocolatiers is de paasperiode traditioneel de drukste tijd van het jaar. De voorbije weken waren ze allen druk in de weer met het voorbereiden van duizenden paaseitjes. Ook bij David was dat het geval. “Hoeveel eitjes we nu al op voorraad hebben, durf ik eigenlijk niet te tellen. Het zijn er veel, héél veel ...”, zegt de chocolatier, die in 2017 de prijs voor beste pralines ter wereld won.

Veel steun

De hoop van de chocolatier is nu dat de coronacrisis snel gaat liggen en de winkels in de paasvakantie opnieuw veilig kunnen openen. Zo niet, dreigt een nog grotere tegenslag. “De paasproducten hebben op zich best een lange bewaartijd. Maar het mag natuurlijk ook geen maanden meer duren. Al moeten we eerlijk durven zeggen dat alles er voorlopig op wijst dat de maatregelen verlengd en misschien zelfs nog strenger zullen worden. Onze pralines maken we met verse producten en daar willen we niet van afwijken. Bij de heropening zullen die dus wél allemaal opnieuw gemaakt worden”, aldus David, die zich wel optrekt aan de vele steunbetuigingen. “Meteen na de aankondiging van onze spontane sluiting kreeg ik tientallen berichten. Veelal van mensen die zeggen dat ze zelfs na de paasperiode eitjes zullen kopen om ons te steunen. Dat doet uiteraard enorm veel deugd.” Ondertussen lanceerde de Knokse chocolatier binnen de beroepsfederatie al een idee om na de coronacrisis een gezamenlijke actie op poten te zetten waarbij chocolatiers uit gans Vlaanderen zouden oproepen om toch nog massaal paaseitjes te kopen. Ook in Brugge ligt de productie momenteel bij veel zaken stil.

Export valt stil

Voor David Maenhout heeft de coronacrisis nog extra gevolgen. De chocolatier had heel wat export van zijn chocolade naar Japan, maar ook dat is nu volledig stilgevallen. “Bovendien leverden we aan heel wat restaurants, die nu ook gesloten zijn ... We zoeken naar een oplossing om onze voorraad alsnog te kunnen verkopen, maar het is vooral hopen dat de situatie zich snel normaliseert’, besluit de chocolatier.