Oudste inwoner van West-Vlaanderen blaast 110 kaarsjes uit Mathias Mariën

27 juli 2020

09u47 0 Knokke-Heist De oudste inwoner van West-Vlaanderen mag 110 kaarsjes uitblazen. Zuster Genoveva vierde dat in het WZC OLVO in Knokke-Heist.

“IJzersterk is ze”, zegt kloosteroverste zuster Marie-Paul Demeyer. “Nooit heeft ze een dokter nodig. Hij komt wel langs, maar nooit moet hij iets doen. Grote festiviteiten kunnen we door het coronavirus natuurlijk niet houden. We zullen het moeten houden bij taart en champagne. We hadden het liever anders gezien, maar we gaan geen risico’s nemen. In het woon-en zorgcentrum is nog geen enkele besmetting geweest, en dat willen we zo houden.”

Zuster Genoveva werd geboren op 24 juli 1910 in Ettelgem als Lazarie Maes. Ze maakte deel uit van een gezin van zes kinderen. Op haar achttiende, op 8 september 1928 om precies te zijn, trad ze binnen in het klooster van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis in Heist en leerde ze er voor kleuterleidster. Daar werd ze op 10 april 1931 geprofest, wat betekent dat ze haar kloostergeloften aflegde.

Kleuterleidster

In 1938 begon ze aan haar carrière als kleuterleidster, in Brugge. Op haar 49ste moest ze op verplicht pensioen nadat haar stem het begaf. Ze kon geen verhalen meer vertellen of meezingen met de kleuters en besloot om niet meer voor de klas te staan. In het klooster hielp ze een handje in het bijhuis van het klooster in Oostduinkerke. In 1997 verhuisde ze definitief naar Heist, waar ze sinds januari 2009 in het woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt woont.

Sinds het overlijden van Rachel Neyt uit Sijsele in augustus 2019 is Lazarie Maes de oudste inwoner van West-Vlaanderen. Volgens de allerlaatste gegevens zou ze de vierde oudste Belg zijn.