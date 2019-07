Oudste inwoner van Knokke-Heist blaast 109 kaarsjes uit Mathias Mariën

19 juli 2019

10u32 0 Knokke-Heist Feest in het Woon- en Zoorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt: de oudste inwoner van Knokke-heist blaast er 109 kaarsjes uit. De kranige zuster genoot in aanwezigheid van schepenen Piet De Groote en Kris Demeyere volop van haar feestje. Het zorgcentrum zette haar bewoonster letterlijk in de bloemetjes met maar liefst 109 rozen.

Zuster Genoveva werd in juli 1910 als Lazarie Maes geboren in Ettelgem. Het gezin telde zes kinderen. Ze trad binnen in het klooster van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis in Heist aan zee op 8 september 1928. Op 10 april 1931 werd ze geprofest. Ze vierde haar gouden jubileum in 1981 en haar diamanten in 1991. Zuster Genoveva was bovendien een gemotiveerde kleuterleidster en begon haar onderwijscarrière in 1938 in Brugge Sint-Pieters. Daarna gaf ze ook les in Oostduinkerke en Veldegem tot in 1959. Lazarie moest echter vervroegd met pensioen toen haar stem het begaf. “Aangezien je bij kleuters veel moet vertellen en zingen, kon ik niet anders”, zegt de zuster.

Tijdens de oorlog woonde ze in Oostduinkerke. De kerk werd helemaal vernield en het klooster platgebombardeerd. De zusters en enkele buren zaten in de kelder. Na enkele dagen werden ze bevrijd. De schrik had hen geen deugd gedaan. In 1998 is zuster Genoveva definitief naar Heist gekomen. Sedert 12 januari 2009 verblijft ze in het WZC Onze Lieve Vrouw Onbevlekt.