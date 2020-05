Oude redderspost op Zeedijk gaat tegen de vlakte Mathias Mariën

25 mei 2020

13u39 0 Knokke-Heist De afbraak van de oude redderspost op de zeedijk in Knokke-Heist, aan het Lichttorenplein, is maandag gestart.

Sinds mei vorig jaar beschikt de reddingsdienst over een nieuw gebouw op het strand en is het oude gebouwtje dus overbodig geworden. Na de sloop, in opdracht van de gemeente, zal het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust de zeedijk herstellen in zijn oorspronkelijke staat.