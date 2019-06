Originele dief ‘uit Ravioli’ veroordeeld omdat hij peperdure Rolex stal en GSM’s stal...en aardappelen in de plaats legde Jelle Houwen

12u39 0 Knokke-Heist Een 50-jarige dief van Albanese afkomst houdt er wel van om origineel uit de hoek te komen maar heeft voor zijn originele diefstallen nu wel twee jaar effectieve celstraf gekregen.

De man reisde op 2 februari met de trein vanuit Brussel naar Knokke en kon daar bij een juwelier door een wisseltruc toe te passen een Rolex van liefst 31.500 euro buitmaken. Om de Rolex te kunnen stelen had hij een vals exemplaar in de plaats gelegd. Dankzij snel politiewerk kon hij een uur later al opgepakt worden in het station van Brugge toen hij wou terugreizen. Hij bleek in het bezit te zijn van een Italiaans paspoort en hield ook bij de onderzoeksrechter vol dat hij Italiaan was. De man sprak echter slechts gebrekkig Italiaans en viel door de mand toen hem naar zijn woonplaats werd gevraagd. Hij vond er immers niet beter op dan te antwoorden dat hij in Ravioli woonde. Die plaats bestaat uiteraard helemaal niet. Ook bij twee eerdere diefstallen kwam hij origineel uit de hoek. In twee Telenet winkels stal hij een peperdure iPhone Xmax en legde hij twee originele Appledoosjes in de plaats. Om het lege gewicht daarvan te compenseren vulde hij die... met stukjes aardappel. Die had hij voor de inbraken speciaal meegebracht in een zak. Door camerabeelden viel de man toch door de mand. De man vliegt nu voor twee jaar achter tralies. Hij heeft wel geluk dat hij geen schadevergoeding moet betalen. De peperdure Rolex kon immers zonder schade gerecupereerd worden en er waren geen burgerlijke partijen.