Organisatie hakt knoop door: geen Zoute Grand Prix in 2020 Mathias Mariën

31 augustus 2020

16u59 108 Knokke-Heist De Zoute Grand Prix in Knokke-Heist gaat dit jaar niet door. Na lang wachten heeft de organisatie in samenspraak met het gemeentebestuur nu toch beslist om het evenement te annuleren.

De Zoute Grand Prix is de voorbije tien jaar uitgegroeid tot hét evenement voor autoliefhebbers. Zowel in binnen- als buitenland was de interesse de voorbije jaren groot. Op de elfde editie is het evenwel wachten tot 2021. Door de coronacrisis kon het evenement niet veilig georganiseerd worden.

De ZOUTE RALLY® by Stow, de traditionele afsluiter van het rallyseizoen voor oldtimers, gaat wel door, maar wordt uit veiligheidsoverwegingen een volledig ‘private edition’, met een beperkt aantal deelnemers en zonder publiek.

De ZOUTE SALE® by Bonhams wordt een online veiling, enkel te volgen via de website van Bonhams.