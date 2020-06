Organisatie afgelast culinair festival lanceert ‘Mise en Plage Tasting Tour’ Mathias Mariën

03 juni 2020

10u19 0 Knokke-Heist De organisatie van Mise en Plage, het culinair festival op het strand van Knokke-Heist, lanceert deze zomer de ‘Mise en Plage Tasting Tour’.

Het idee is simpel: van 21 juni, de voorziene startdatum van Mise en Plage, tot 30 september kan een tafel geboekt worden bij de 40 chefs die dit jaar normaal op Mise en Plage hadden gestaan. Iedereen kan dan bij hen het gerecht komen proeven dat ze voor het prestigieuze tasting event hadden voorzien.

Zo wil organisator D’M&S de deelnemende restaurants een hart onder de riem steken en de horeca in Knokke-Heist en omgeving mee promoten. De volledige promotiemachine van Mise en Plage zal worden ingezet om dit nieuwe culinaire initiatief te promoten. De restaurants die zich hadden geëngageerd voor Mise en Plage 2020 kunnen kosteloos deelnemen.

“De chefs moeten gewoon de voetjes mee onder tafel steken en hun gasten verwennen”, zegt organisator Pieter Derudder. “Het enige wat we van hen vragen is dat ze hun Mise en Plage signature dish een plaats geven op de menukaart. Wij nemen de rest voor onze rekening, samen met Knokke-Heist en Sabato, onze mediapartner. Zo willen we mee onze schouders zetten onder een geslaagde heropstart en het zomerseizoen toch extra glans geven."