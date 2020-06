Opvallend veel konijnen sterven in Bosje van Heist Mathias Mariën

15 juni 2020

13u11 0 Knokke-Heist In het duinengebied van het Directeur-generaal Willemspark in Heist zijn de voorbije weken opvallend veel konijnen gestorven.

Het gebied wordt de jongste jaren bevolkt door een grote kolonie wilde konijnen. Ook tamme konijnen worden er regelmatig gedumpt. Nu duikt er evenwel een probleem op. De gemeentediensten hebben in de voorbije weken al heel wat dode dieren aangetroffen. Het ziet er naar uit dat de populatie besmet is door een virale ziekte, vermoedelijk het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS). Dat is een erg besmettelijk virus voor konijnen, maar gevaar voor de mensen is er niet.

Niet aanraken

De gemeentelijke werklieden zien er wel op toe dat kadavers in de buurt van de speeltoestellen zo snel mogelijk verwijderd worden. Wie toch nog een dood dier zou aantreffen, doet er goed aan om het niet aan te raken en het gemeentebestuur te verwittigen op het algemene nummer 050/63.01.00 of via knokke-heist@knokke-heist.be