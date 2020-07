Opnieuw twee minderjarige Nederlanders opgepakt in Knokke, maar grote incidenten blijven uit: “We merken een positieve evolutie” Mathias Mariën

11 juli 2020

09u21 92 Knokke-Heist Aan het Alfred Verweeplein in Knokke zijn vrijdagavond opnieuw twee minderjarige Nederlanders opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. De politie was voor de vierde dag op rij massaal van de partij en volgens korpschef Steve Desmet is er wel verbetering zichtbaar. “Op enkele opstootjes na verliep de uitstroom vlot”, klinkt het.



Ook op een vrijdagavond was het merendeel van de aanwezige feestvierders Nederlander én minderjarig. Het bier vloeide rijkelijk en dat zorgde in de loop van de avond en nacht al voor wat opstootjes onderling. De politie greep bij elke kleine brandhaard meteen in. “Er zijn twee minderjarige Nederlanders opgepakt. Ze verstoorden de openbare orde en daarom grepen mijn mensen in”, duidt korpschef Steve Desmet. Hun ouders mogen zich aan een GAS-boete van maximaal 175 euro verwachten. Al kan de gemachtigde ambtenaar in principe ook gemeenschapsdienst opleggen.

Ook Belgen opgepakt

Grote vechtpartijen of incidenten bleven uiteindelijk uit. Ook toen de politie even na 1 uur besloot het plein leeg te maken, hielden de jongeren zich relatief gedeisd. De indrukwekkende politiemacht vormde opnieuw één lijn en begeleidde de massa weg van de uitgaansbuurt. Daarbij zetten de politiemensen hun helm op, omdat ze informatie hadden gekregen dat de feestvierders mogelijk glazen zouden gebruiken als projectiel in hun richting. Dat gebeurde uiteindelijk niet. “Het was een veiligheidsmaatregel om ons te beschermen”, zegt de korpschef.

In de loop van vrijdagnacht werden op verscheidene locaties ook nog zes Belgische jongeren bestuurlijk aangehouden wegens openbare dronkenschap. Niet ongewoon in een weekendnacht tijdens de zomer. De politie ziet de jongste dagen alvast een positieve evolutie. “Dinsdag en woensdag waren de twee woeligste dagen", aldus Steve Desmet.

Hoofdschopper nog niet geïdentificeerd

Ondertussen is de politie nog steeds volop op zoek naar de jongeman die dinsdagavond bij de relletjes aan het Alfred Verweeplein een trap uitdeelde op het hoofd van een politie-inspecteur. De dader is nog niet geïdentificeerd of opgepakt. Burgemeester Leopold Lippens liet wel al verstaan dat ze de dader willen opsporen en juridisch vervolgen.