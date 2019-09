Opnieuw stelt rechter zaak tegen beruchte tafelschuimster uit in afwachting van psychiatrisch onderzoek Siebe De Voogt

06 september 2019

13u21 0 Knokke-Heist Voor de vierde dag op rij is tafelschuimster Nadine W. (49) vrijdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verschenen. Ze moest zich verantwoorden voor twee feiten van afzetterij in Knokke-Heist, maar de rechter stelde de zaak uit in afwachting van het psychiatrisch onderzoek dat donderdag werd bevolen.

Is tafelschuimster Nadine W. ontoerekeningsvatbaar of niet? Op die vraag moet een gerechtspsychiater de komende maanden een antwoord bieden. Het was de strafrechter in Gent die de deskundige donderdagmorgen aanstelde. Vrijdagmorgen moest W. opnieuw voor de rechtbank in Brugge verschijnen. Op 26 juni ging ze in restaurant L’Amazonial in Knokke-Heist een croque monsieur en dame blanche eten. Ze bestelde ook enkele koffies, maar betaalde de rekening van 29 euro niet. Daags nadien daagde W. op in het Aziatische restaurant Lucy Chang. Ook daar bestelde ze volgens het parket een ijsje, wat drank en een maaltijd. De rekening van 34 euro bleef naar goede gewoonte onbetaald.

“Het is de elvendertigste keer dat we mevrouw hier zien”, stelde de procureur. “Het lijkt een ‘never ending story’, maar uiteindelijk is er licht aan het eind van de tunnel.” Volgens het openbaar ministerie zijn sinds december vorig jaar 19 vonnissen tegen W. definitief geworden. Haar advocaat Peter Gonnissen benadrukte opnieuw dat zijn cliënte al meer dan 7 jaar cel heeft openstaan. “Ze is nochtans geen crimineel, maar heeft begeleiding nodig”, pleitte hij. De rechter stelde het dossier voor evaluatie uit naar 4 oktober in afwachting van het psychiatrische onderzoek van W.