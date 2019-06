Opnieuw elke week gratis festival ‘Parkies’: Guy Swinnen trekt zomerseizoen op gang Mathias Mariën

28 juni 2019

14u43 0 Knokke-Heist Tijdens de zomervakantie is het op maandagavond weer elke week sfeervol genieten van het muziekfestival Engie Parkies in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord. Als je nu gezellig wil bijpraten met vrienden of volledig wil losgaan op de live muziek, het kan allemaal op dit gratis festival.

Op maandag 1 juli om 20 uur geeft Guy Swinnen & band de aftrap van een nieuwe reeks parkconcerten. Onze nationale rocklegende Guy Swinnen begon in 1978 met The Scabs, één van de bekendste Belgische rockgroepen uit de jaren ‘80 en ‘90. Na meer dan 40 jaar op de planken kan hij er maar geen genoeg van krijgen. Zijn huidige band met Bart Buls (bas, zang), Marcus Weymare (drums) en David Piedfort(gitaar en zang) doet in niets onder van wat vroeger de Scabs ooit realiseerden. Met de gekende uitpaknummers ‘Hard Times’ en ‘Scars’ zullen de jongens heel wat grijze rockers onweerstaanbaar weer in rocktrance brengen.