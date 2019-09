Oplichtster krijgt maximumstraf in beroep: “Ze is een pest en moet zo lang mogelijk van straat” Wouter Spillebeen

18 september 2019

13u40 0 Knokke-Heist Meesteroplichtster Gina H. (63) heeft in beroep de maximumstraf van tien jaar gekregen nadat ze bijna 700.000 euro aftroggelde van haar slachtoffers. In eerste aanleg kreeg ze nog drie jaar cel, maar de procureur-generaal wilde haar zo lang mogelijk achter de tralies zien verdwijnen.

Onderzoeksrechter Geneviève Vanderdonckt sprak de afgelopen jaren verschillende mensen aan om geld in te zamelen. Ze wilde met het geld de strijd tegen terrorisme opvoeren. Alleen heette de vrouw eigenlijk Gina H. en was ze helemaal geen onderzoeksrechter. De vrouw, die al meermaals voor oplichting werd veroordeeld, haalde wel bijna 700.000 euro op van nietsvermoedende slachtoffers.

Gina H. verzon de laatste jaren de meest bizarre verhalen om haar slachtoffers geld afhandig te maken. Zo gaf ze zich in de loop van de jaren 1990 uit voor het nichtje van topindustrieel Jan De Clerck, de vader van de ontvoerde Anthony. Zestien slachtoffers maakte ze toen wijs dat ze geld nodig had om de rekening met 1 miljoen euro losgeld te deblokkeren. De Antwerpse kreeg in 2010 zeven jaar cel en ging zich na haar vrijlating vestigen in een groot appartement in Knokke. Daar gaf ze zichzelf de titel van onderzoeksrechter.

Rolex

In eerste aanleg werd H. veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. De vrouw zei dat ze in de gevangenis “niet kon genezen” en wilde dus zo snel mogelijk vrijkomen. Maar in beroep kreeg ze het deksel op de neus. De procureur-generaal wilde veel strenger straffen en vorderde de maximumstraf van tien jaar. “Zij is een pest en moet van straat, zo lang mogelijk. Ze kwam nog maar vrij en begon meteen opnieuw. De maat is vol”, motiveerde de procureur-generaal zijn beslissing.

Het hof van beroep volgt nu de vordering van het Openbaar Ministerie en heeft een celstraf van tien jaar uitgesproken en een boete van 1.600 euro opgelegd. Daarnaast is onder andere een Rolex-horloge in beslag genomen. Haar schoonzoon stond ook terecht. Hij werd in eerste aanleg nog vrijgesproken, maar kreeg nu zes maanden cel. Bij wijze van protest weigerde de vrouw in het hof te verschijnen om haar straf te horen.