Oplichter van wielerploegen, waaronder toekomstig team Van Avermaet, blijft in de cel Siebe De Voogt

28 juni 2019

15u19 0 Knokke-Heist De man die zich vorig jaar opwierp als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Ook het Israëlische wielerteam Israël Cycling Academy werd slachtoffer van Serge G., die onderzocht wordt door psychiaters.

Serge G., vroeger gedomicilieerd in Knokke, deed zich in het voorjaar van 2018 ook al voor als “de grote redder van de wielerploeg rond Olympisch kampioen Greg Van Avermaet”. Manager Jim Ochowicz zocht een jaar geleden koortsachtig naar een nieuwe hoofdsponsor voor het BMC Racing Team, na het overlijden van sterke man Andy Rihs. Tegelijk werkte ook de Zwitsers Luxemburger Marc Biver aan een nieuwe wielerploeg. De voormalige manager van Astana wilde Van Avermaet als kopman van zijn nieuwe team inlijven.

Psychiatrisch onderzoek

In het voorjaar van 2018 werd Biver benaderd door een potentiële geldschieter uit Knokke. Het nieuws werd met veel bravoure aangekondigd in de pers. Serge G. zou verspreid over negen seizoenen bereid zijn geweest om 225 miljoen euro in de nieuwe ploeg te pompen. Naast Van Avermaet zouden ook namen als Dylan Teuns en Stefan Küng de overstap maken. Rond de zomer werd duidelijk dat de geldschieter van Biver eigenlijk een fantast bleek te zijn. De vermeende geldschieter kwam op een afspraak in Nice niet opdagen en legde ook geen enkele bankgarantie voor. Biver diende uiteindelijk klacht in bij de onderzoeksrechter. Hij had immers al heel wat kosten gemaakt om zijn nieuwe ploeg te kunnen opstarten, waaronder de aanvraag van een World Tour-licentie. In totaal eiste Biver 300.000 euro schadevergoeding.

Vorige maand werd duidelijk dat ook de procontinentale wielerploeg Israël Cycling Academy slachtoffer werd van G. De Knokkenaar beloofde hen fors te investeren voor een bedrag van liefst 22 miljoen dollar. Hij overtuigde het teammanagement met valse overlijdensattesten van zijn oom, na wiens dood hij een grote erfenis zou ontvangen. Als voorschot op de investering kreeg Serge G. een koersfiets ter waarde van 12.000 euro. Achteraf liet hij echter niets meer van zich horen. Het onderzoek naar de praktijken van G. loopt volop. Zijn advocaat Mathieu Langerock heeft geen weet van nieuwe klachten. “Het is wachten op het psychiatrisch verslag van mijn cliënt”, zegt hij.