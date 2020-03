Openbare werken in Knokke-Heist voor onbepaalde tijd stilgelegd Mathias Mariën

27 maart 2020

09u07 0 Knokke-Heist Het coronavirus treft ook alle openbare werken in Knokke-Heist. Die worden voor onbepaalde tijd stilgelegd. Ook de grootschalige werken aan de doortocht in Heist worden opgeschort en lopen dus vertraging op.

Door de strikte federale maatregelen moeten veel aannemers hun werven stilleggen. Vaak is het niet mogelijk om de ‘social distancing’-maatregel te garanderen en tegelijkertijd een opdracht correct uit te voeren. Omdat ook de toelevering vaak moeizaam verloopt, wordt klussen helemaal onmogelijk. “Verschillende werven zijn in veiligheid gebracht: putten zijn gedicht, signalisatie is nagezien en werfmateriaal werd weggehaald”, zegt het gemeentebestuur. “Wanneer de werven weer opstarten, is moeilijk in te schatten.”