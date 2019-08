Open Monumentendag op zondag 8 september: deze plaatsen in Knokke-Heist kan je gratis bezoeken Mathias Mariën

27 augustus 2019

Op zondagnamiddag 8 september neemt ook Knokke-Heist deel aan de nationale Open Monumentendag.

Wandel mee met een gids door Ramskapelle en ontdek de rijke geschiedenis van dit sympathieke polderdorpje. Tijdens de werken aan de A11 werd bewijs gevonden dat deze kustvlakte in de 1ste eeuw na Christus bewoond werd door Gallo-Romeinen. Ze deden hier aan zoutwinning, zeevisserij, landbouw en veeteelt. Verder ontdek je meer over het ontstaan van de hulpkapel ‘Ramscapella’, de baksteenproductie en de geschiedenis van de Sint-Vincentiuskerk en het Leopold- en Schipdonkkanaal. De wandelingen starten telkens telkens op het uur tussen 10 en 16 uur aan de Sint-Vincentiuskerk en eindigen aan het For Freedom Museum. Naast de molen en het For Freedom museum in Ramskapelle, kun je in Knokke-Heist ook nog het museum Sincfala in Heist en de kalfmolen en de Heilig-Hartkerk in Knokke bezoeken. Meer info lees je hieronder.

Gratis te bezoeken tijdens Open Monumentendag (10 – 17 uur)

• Molen van Callant, Ramskapellestraat

• De Kalfmolen met verhalen door molenaars, Graaf Jansdijk 236

• Museum Sincfala met gidsbeurten in de expo Romeinen in de Zwinstreek (start telkens op het uur), Pannenstraat 140

• Klais-orgel in de Heilig-Hartkerk met deskundige uitleg door een orgelspecialist (14 – 16.30 uur), Dumortierlaan

Het For Freedom Museum in de Ramskapellestraat 91 is te bezoeken voor slechts 5 euro in plaats van 10 euro, inclusief de nieuwe expo Helden van de Noordzee.