Open Monumentendag 2020 met gidsbeurt in de Sint-Niklaaskerk: de kerk door de eeuwen heen

25 augustus 2020

09u10 0 Knokke-Heist Op zondag 13 september neemt Knokke-Heist opnieuw deel aan de nationale Open Monumentendag. Dit jaar staat de gerenoveerde Sint-Niklaaskerk in Westkapelle in de kijker.

Gedurende deze dag zullen gidsen kleine groepjes gratis rondleiden door de Sint-Niklaaskerk. Bovendien krijgt je een unieke kans om de buitengewone geperforeerde metalen toren met ledverlichting ook eens van de binnenkant te bewonderen.

Let op, wie wil deelnemen moet op voorhand reserveren via deze link of telefonisch via Museum Sincfala op het nummer 050 530 730.

De Sint-Niklaaskerk is bovendien geselecteerd is als één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2020. Open Monumentendag is de laatste dag om te stemmen. Dat kan via www.onroerenderfgoedprijs.be.