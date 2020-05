Open Huis voor Kunsten Knokke-Heist zoekt vrijwillige lesgevers Mathias Mariën

07 mei 2020

09u50 0 Knokke-Heist MAAK Knokke-Heist, het open Huis voor Kunsten, is op zoek naar vrijwilligers om dit najaar cursisten schilder- en tekenkunst te begeleiden.

MAAK Knokke-Heist organiseert straks vrijwilligersreeksen schilder- en tekenkunst. In het kader hiervan is het Huis voor Kunsten nu op zoek naar passionele schilder(s) in aquarel of olieverf die wekelijks een groep enthousiaste cursisten wil begeleiden. De eerst lessenreeks loopt van oktober tot december.

Voor alle info kan je contact opnemen met directeur Rudy Van der Cruyssen, MAAK via Maak@knokke-heist.be of telefonisch op 0477 754 911.