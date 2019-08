Opduikexpo in kantoor Dome Assistance in Knokke Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

14u47 2 Knokke-Heist Dome Assistance, al ruim 10 jaar een vaste waarde in de strikt gereguleerde wereld van de dienstencheque-ondernemingen, lanceert met Art by Dome opduikexpo’s in haar kantoren.

Nog tot eind augustus is zo’n expo te zien in hun kantoor langs de Lippenslaan in Knokke. De aftrap werd gegeven in Knokke, maar de andere kantoren in Vlaanderen zullen volgen en op zondag zal telkens een kunstenaar op de tentoonstelling aanwezig zijn. In Knokke bewonder je het werk van keramiekkunstenaar Gina Boonen, beeldend kunstenaar Lut D’havé en mixed media kunstenaar Aurike Quintelier. De toegang is gratis.