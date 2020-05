Opbouw strandcabines nog steeds enkel toegelaten voor badkarhouders en professionele plaatsers Mathias Mariën

09 mei 2020

14u17 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist hebben voorlopig alleen de badkarhouders en professionele plaatsers toelating om strandcabines te plaatsen op het strand van Knokke-Heist.

Particulieren moeten nog geduld uitoefenen totdat de Nationale Veiligheidsraad ook het verbod op niet-noodzakelijke verplaatsingen opheft. Alle eigenaars van een private strandtent zullen dan ruim de tijd krijgen om hun constructie op te bouwen, al zal dit wel niet kunnen in de weekends en op brug- en feestdagen.

Het schepencollege zal de eindtermijn voor het plaatsen van een strandcabine sowieso verlengen tot een nog nader te bepalen datum in juni. Over de precieze datum wordt nog gecommuniceerd.

Wie zijn strandcabine dit seizoen niet meer wenst te plaatsen, kan dit laten weten via een e-mail naar strand@knokke-heist.be of via een telefoontje naar het nummer 050 630 100.