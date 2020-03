Opbouw strandbars is gestart, wanneer ze opengaan is nog onzeker. “Als coronacrisis lang aansleept, dreigt financiële ramp” Mathias Mariën

18 maart 2020

11u06 5 Knokke-Heist Op de stranden van Blankenberge en Knokke-Heist zijn de badkarhouders deze week gestart met de opbouw van hun strandbar. De kans dat ze in de paasvakantie de deuren zullen kunnen openen, wordt echter steeds kleiner, door de coronacrisis. “De onzekerheid is zéér groot. Een verloren jaar kan niemand zich permitteren”, zegt Erwin Renders van de Blankenbergse Badersbond.

Vanaf 15 maart mogen de baigneurs beginnen aan de opbouw van hun strandbar. Ze verwelkomen vaak al begin april de eerste bezoekers. Door het coronavirus wordt dat nu onmogelijk. Tot minstens 5 april moeten ze al gesloten blijven. “De kans dat die maatregelen nog verlengd worden, is groot. “Ik ga ervan uit dat het nog een maand langer zal duren”, zegt Frederik Torresan. De uitbater van Pura Vida is net als zijn collega’s volop bezig met de opbouw van zijn bar, maar is nuchter genoeg om te beseffen dat de paasvakantie wellicht te vroeg komt.

Belangrijke periode

Te veel denken aan doemscenario’s, wil niemand van de badkarhouders doen. Al geeft Erwin Renders van de Blankenbergse Badersbond openlijk toe dat de schrik er stevig inzit. “We leven in onzekere tijden. Natuurlijk is dat niet alleen voor ons als strandbarhouder het geval. Maar wij hebben wel maar een periode van vijf maanden waarin we een inkomen kunnen verdienen. Als daar een deel van wegvalt, wordt het moeilijk. Al beseffen wij ook dat de gezondheid op dit moment prioriteit is”, zegt Erwin. Toch hoopt Renders dat de strandbars tijdens de paasvakantie wel de deuren zullen kunnen openen. “Die periode is nu eenmaal van cruciaal belang. Het zijn samen met juli en augustus de drukste weken. Een verloren jaar kan niemand zich permitteren. Weet je, op dit moment heb ik zelf weinig moed om de bar op te bouwen.”

De kans is reëel dat veel mensen deze zomer zullen kiezen voor een vakantie in eigen land. Daar proberen we ons nu aan op te trekken. Frederik Torresan

Vakantie in eigen land

Moed heeft Frederik Torresan van Pura Vida voorlopig wél nog. “Als de situatie blijft aanslepen, kan dit een financieel drama betekenen. Maar ik ben overtuigd dat mensen massaal zullen buitenkomen eens de ‘lockdown’ achter de rug is”, aldus Frederik. Dat laatste hopen ze ook in Blankenberge. “De kans is reëel dat veel mensen deze zomer zullen kiezen voor een vakantie in eigen land. Daar proberen we ons nu aan op te trekken”, besluit Erwin Renders. Op hetzelfde moment als de strandbars, werden ook de eerste cabines van particulieren op het strand geplaatst. Al is ook dat nu verboden. Enkel professionele firma’s mogen dat nog doen.