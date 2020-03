Opbouw strandbars in Knokke wordt stilgelegd Mathias Mariën

23 maart 2020

13u33 0 Knokke-Heist De opbouw van de strandbars in Knokke-Heist is per direct stilgelegd. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens (GBL) beslist. “Badkarhouders moeten ophouden omdat in de praktijk blijkt dat ze de sociale afstand niet respecteren”, klinkt het bij de gemeente.

Voor de badkarhouders is de beslissing een nieuwe streep door de rekening. Hoewel er veel begrip is, dreigen de strandbars af te stevenen op een rampjaar. Door de maatregel valt de paasvakantie quasi zeker in het water - hoewel die kans voordien al miniem was - én wordt nu ook de maand mei krap. Enkele badkarhouders zullen nu proberen te bekomen dat nog één persoon per strandbar aan de opbouw mag werken, zodat het houden van de afstand geen probleem vormt.