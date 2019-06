Opbouw Mise en Plage volop bezig: foodfestival zet extra in op milieu en serveert gerechtjes op écht servies Mathias Mariën

14 juni 2019

14u24 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke zijn de voorbereidingen voor Mise en Plage - het eerste foodfestival op het strand - volop bezig. Volgend weekend worden duizenden culinaire liefhebbers verwacht. Vijftien (sterren)chefs zullen er drie dagen lang het beste van zichzelf geven in een indrukwekkende constructie die voor het Casino wordt gebouwd. “We raden iedereen aan een plaatsje te reserveren”, zegt de organisatie, die volop inzet op het milieu en de gerechtjes op echt servies serveert.

De indrukwekkende ‘Big Buck’-tent is ondertussen in opbouw op het strand. Heel wat kijklustigen bewonderen het zware technische werk om de 20 meter hoge tent met een oppervlakte van 2.200 m² de lucht in te hijsen. Een team van 18 medewerkers en twee grote kranen zorgen dat de installatie vlekkeloos verloopt. Knokke is overigens het decor voor een primeur: Voor het eerst wordt deze tent op het Europees continent opgebouwd door een internationaal team van specialisten. De ‘grote golfbal’ domineert nu al de kustlijn tussen het Rubensplein en de Wandelaar en is daarmee een absolute eyecatcher.

Knokke-Heist Eerste wasteless strandevent

Mise en Plage zet behalve op sfeer ook in op het milieu. “Alle gerechten worden geserveerd op echt servies, wat niet alleen beter is voor de natuur, maar ook zorgt voor een betere ervaring”, zegt de organisatie. “De smaken van elk gerecht komen beter tot hun recht, en de ervaring wordt zo naar een nog hoger niveau getild.” Door deze keuze onderscheidt Mise en Plage zich van andere evenementen. Logistiek vergt dit weliswaar heel wat inspanningen - zoals voldoende personeel om af te ruimen en terug aan te vullen en een ecologische wasstraat om alles te reinigen - maar het is een belangrijke prioriteit met het strand als unieke locatie.

Reserveren is aangeraden

Op Mise en Plage vind je niet alleen bekende namen zoals Syrco Bakker (Pure C**) en Edwin Vinke (De Kromme Watergang**), maar ook aanstormend jong culinair talent zoals Dries Huisseune (Bistro JETT) en Glenn Vandenberghe (La Guera). In totaal kunnen bezoekers 15 gerechtjes degusteren van 15 verschillende chefs. Enkel bij reservatie vooraf via www.misenplage.be ben je zeker van je toegang tot het event. Bij grotere drukte wordt de toegang afgesloten. Het foodfestival blijft dan enkel toegankelijk voor personen die al een toegangsbewijs op zak hebben. Wie zeker wil zijn van een plaatsje, koopt best via www.misenplage.be een pakket aan voor 65 euro. Daarvoor krijg je 20 jetons (1 jeton = 3 euro) die je ter plaatse vrij kan besteden bij de chefs en aan de talrijke bars, fast-lane toegang tot het event én een verrassing. “Elke euro wordt dus omgezet in jetons of een leuke extra, bovendien ben je zeker van een plaatsje op ons event", geeft de organisatie nog mee. Wil je liever last minute beslissen? Als Chef’s Kitchen niet uitverkocht is, kan je ook zonder ticket komen proeven. De toegangsprijs ter plaatse bedraagt 30 euro, daarvoor krijg je 10 jetons. Extra jetons zijn vrij te verkrijgen in de tent.