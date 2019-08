Op zoek naar een hobby tijdens de Vrijetijdsmarkt Mathias Mariën

28 augustus 2019

14u14 0 Knokke-Heist De Vrijetijdsmarkt vindt op zondag 8 september van 10 tot 13 uur plaats op het Alfred Verweeplein.

Onder het motto ‘Vrije Tijd + Plezier = Vrijetijdsmarkt’ kun je aan verschillende standen het rijke vrijetijdsaanbod in Knokke-Heist ontdekken. Maar liefst 95 sociaal-culturele verenigingen presenteren op een creatieve manier hun dynamische werking. Knokke-Heist heeft voor jong en oud heel wat te bieden en wil via vrijetijdsbesteding zoveel mogelijk mensen bereiken. Op de Vrijetijdsmarkt stellen de talloze verenigingen hun aanbod voor en geniet je van optredens en demonstraties. Cultuurcentrum Knokke-Heist stelt er bovendien het programma van het nieuwe cultuurseizoen voor. Het is de ideale manier om kennis te maken met het aanbod en vragen te stellen aan de leden. En wie weet vind je er wel jouw perfecte hobby.