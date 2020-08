Oorlogsmuseum in Knokke-Heist verschijnt in nieuw televisieprogramma Mathias Mariën

27 augustus 2020

08u22 0 Knokke-Heist Het For Freedom Museum in Ramskapelle bij Knokke-Heist verschijnt in oktober in het televisieprogramma Andermans Zaken met Kamal Kharmach.

In ‘Andermans zaken’ helpt Kharmach zes ondernemingen die met moeilijkheden zitten. Elke onderneming heeft een verschillend profiel, eigen ambities en dromen. Maar de zaakvoerders staan ook voor grote uitdagingen en weten ze niet goed hoe ze ermee moeten omgaan.

Ook het For Freedom Museum van Freddy en Danny Jones doet doet mee. Het bezoek van Kamal wordt op 21 oktober uitgezonden op Eén. Ondertussen gaat het beter met For Freedom: het oorlogsmuseum in Ramskapelle staat momenteel op Tripadvisor aangeduid als nummer één ‘Bezienswaardigheden te bezoeken in Knokke-Heist’ en op nummer drie voor ‘Militaire en Historische Musea België’.