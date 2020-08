Ook in Knokke incidenten: videobeelden tonen hevige vechtpartij op strand Bart Boterman

08 augustus 2020

Knokke-Heist Ook op het strand van Knokke is het tot heel wat incidenten gekomen op zaterdag. De politie moest verschillende keren tussenkomen bij vechtpartijen, bevestigt korpschef Steve Desmet. Een video die rond gaat op sociale media, toont hoe enkele jongeren met elkaar op de vuist gaan.

“Toestanden zoals in Blankenberge hebben we gelukkig niet meegemaakt, maar er zijn tal van tussenkomsten geweest voor vechtpartijen. De frustraties bij sommigen liepen blijkbaar hoog op", zegt de korpschef. Welke frustraties dan? “In Knokke worden we plots geconfronteerd met een doelpubliek dat we normaal niet hebben. Plots krijgen we heel wat volk over de vloer dat de coronamaatregelen geenszins respecteert. De hitte stijgt sommigen naar het hoofd. Als ze aangesproken worden omdat ze zich niet gedragen zoals het hoort, zijn ze niet altijd van zinnens om te luisteren”, aldus Desmet. Volgens hem waren er evenwel weinig arrestaties en is vooral bemiddelend tussengekomen.