Ook goede doel wijkt voor coronacrisis: 100km-run voor Kom op tegen Kanker noodgedwongen uitgesteld Mathias Mariën

16 maart 2020

08u04 0 Knokke-Heist Ook het goede doel ontsnapt niet aan het coronavirus. De 100km-run voor Kom op tegen Kanker in Knokke-Heist wordt noodgedwongen uitgesteld naar 1 juni. In principe zouden komend weekend duizenden lopers en toeschouwers geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. “Duizenden mensen samenbrengen op een dag vol emoties - en dus intermenselijk contact - zou onverantwoord en risicovol zijn. Het zou indruisen tegen de voorbeeldfunctie die Kom op tegen Kanker heeft en getuigen van weinig burgerzin”, duidt projectcoördinator Britt Spooren.

Knokke-Heist moest op 22 maart het decor worden voor de 100 km-run voor Kom op tegen Kanker. De organisatie tekende samen met het gemeentebestuur een indrukwekkend parcours uit langs alle troeven van de kustgemeente. Supporters konden verzamelen op het centrale belevingsdorp in het Graaf Leopold Lippenspark. Jeroen Meus was peter van de derde editie van het sportief evenement. Maar nu gooit de coronacrisis dus roet in het eten. Omdat alle evenementen verboden zijn, moet ook het goede doel noodgedwongen wijken.

Bovendien zijn kankerpatiënten een risicogroep én dreigen we vele zorgverleners die dezer dagen in ziekenhuizen broodnodig zijn in de problemen te brengen Britt Spooren

Onverantwoord

Uitstel is in dit geval gelukkig geen afstel. In samenwerking met Kom op tegen Kanker, Golazo en alle andere partners en leveranciers, werd het evenement integraal verschoven naar Pinkstermaandag 1 juni.“We begrijpen zeer goed dat de datumwijziging voor een gevoel van teleurstelling zorgt bij alle betrokkenen. Zowel voor leveranciers, partners en medewerkers, die momenteel de laatste voorbereidingen treffen voor het evenement, als voor de duizenden sportievelingen die net nu hun piekconditie bereiken, is het helemaal niet fijn”, zegt projectcoördinator Britt Spooren. “Echter, gezondheid is de kern van onze missie. Preventie één van onze pijlers. Duizenden mensen samenbrengen op een dag vol emoties - en dus intermenselijk contact - zou onverantwoord en risicovol zijn. Het zou indruisen tegen de voorbeeldfunctie die Kom op tegen Kanker heeft en getuigen van weinig burgerzin. Bovendien zijn kankerpatiënten een risicogroep én dreigen we vele zorgverleners die dezer dagen in ziekenhuizen broodnodig zijn in de problemen te brengen.”

Hoogdag

De 100km-run moet volgens de organisatie een hoogdag zijn voor alle teams en betrokkenen, na maanden vol sportieve en fondsenwervende inspanningen in de strijd tegen kanker. “Onder de huidige omstandigheden konden we die dag simpelweg niet organiseren zoals het hoort”, aldus Britt Spooren. “Wél vinden we het uiterst belangrijk dat die inspanningen worden beloond met een dag vol samenhorigheid, warmte en sportief geluk. Dankzij de flexibiliteit van Knokke-Heist kunnen we op Pinkstermaandag 1 juni op dezelfde event-site terecht." Vorig jaar, toen de wedstrijd nog werd afgewerkt in De Schorre in Boom, zamelden 581 teams 1.452.000 euro in.