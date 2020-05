Ook folkloremarkt in Heist afgelast door coronavirus Mathias Mariën

18 mei 2020

08u31 0 Knokke-Heist Door de coronamaatregelen zal ook de traditionele folkloremarkt in Heist deze zomer niet kunnen plaatsvinden. Dit evenement trekt jaarlijks elke donderdagnamiddag in juli en augustus veel bezoekers. “Als massahappening is het tè complex om op korte termijn coronaproof gereorganiseerd te worden”, zegt het gemeentebestuur.

De dienst Openluchtanimatie heeft zich in deze sabbatperiode alvast voorgenomen om tegen de zomer 2021 een volledig nieuw concept uit te denken dat op een eigentijdse manier het visserijverleden en de huidige dynamiek van Heist in de verf zet en een nog breder publiek moet aantrekken. In afwachting van deze totale make-over wordt voor deze zomer aan een alternatief programma gesleuteld waarbij kleinschalige activiteiten in familiaal verband voor de nodige sfeer en beleving moeten zorgen.

Alternatief Cartoonfestival in open lucht

Een van die smaakmakers is alvast het Cartoonfestival dat door de coronacrisis niet langer geconcentreerd zit in een indoorpaviljoen op het strand aan het Heldenplein maar via grote cartoonpanelen over alle speelpleinen van de deelgemeenten wordt verspreid. Wat specifiek Heist betreft, kunnen jong en oud zich amuseren aan de cartoonborden in het Directeur-Generaal Willemspark, Heulebrug, Krommedijk en Oostwinkel. In het Sincfalamuseum kun je je lachspieren prikkelen met inzendingen van cartoonisten die geselecteerd werden voor de Gouden Hoed en diverse pikante politieke spotprenten.