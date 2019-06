Ook dit is Knokke: 1 op de 4 kinderen wordt geboren in kansarm gezin. Oostende en Blankenberge scoren nóg slechter Mathias Mariën

18 juni 2019

07u02 10 Knokke-Heist Voor het derde jaar op rij is de kansarmoede in Knokke-Heist gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Kind&Gezin. Eén op de vier kinderen is er vorig jaar geboren in een kansarm gezin. In vergelijking met 2015 is dat een verdubbeling. Niet meteen wat je verwacht van Knokke-Heist. De vergrijzing en instroom van inwoners uit de vroegere Oostbloklanden hebben daar veel mee te maken.

De uitstroom van jongeren uit Knokke-Heist is al enige tijd aan de gang. Minder jonge gezinnen betekent automatisch minder kindjes die geboren worden. Van zij die wél geboren worden in de badplaats, zijn er een groot aantal ouders met een lagere opleiding en bijgevolg een lager inkomen, waardoor de kans op kansarmoede stijgt. Vorig jaar werd 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin, een fikse stijging. Knokke-Heist is overigens niet de ‘koploper’ aan de kust. In Oostende en Blankenberge bijvoorbeeld ligt dat aantal hoger, maar daar is het percentage in dalende lijn of blijft het gelijk. Al zijn de cijfers daar wel onthutsend: in Oostende groeit 34 procent van de kinderen op in kansarmoede. In Blankenberge is dat 32 procent.

Nieuw project

In Knokke-Heist blijven ze alvast niet bij de pakken zitten. Zo startten ze enkele jaren geleden al een nieuw project met de ‘sociale kruidenier ‘t Schap’ die sinds begin dit jaar langs de Vrièrestraat is gevestigd. Bij de sociale kruidenier krijgen mensen met een laag inkomen er een gevarieerd aanbod van voedingsmiddelen en andere producten. In De Living zijn alle ouders er welkom voor een fijne babbel, een luisterend oor en ontspannende voormiddag. Samen met alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, lokale handelaars en serviceclubs, hopen het gemeentebestuur en het Sociaal Huis deze dienstverlening verder te kunnen uitbouwen. In de toekomst zullen ook andere sociale doeleinden een plaatsje krijgen in ’t Schap. Daar zijn dan ook mensen van Kind&Gezin aanwezig die de nodige informatie geven. Voor de kinderen zijn er bijvoorbeeld ook huiswerkklasjes. Verder zet het gemeentebestuur ook steeds meer in op betaalbaar wonen voor jonge gezinnen zodat zij in Knokke-Heist blijven. Ter vergelijking: over volledig West-Vlaanderen worden 13 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin, ook dat is een stijging.